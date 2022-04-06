Великобританія заморозила активи "Сбербанку" і "Московського кредитного банку"

Великобританія в рамках п'ятого санкційного пакета повністю заморозила активи "Сбердбанку" і "Московського кредитного банку". Також введено повну заборону на нові інвестиції в російську економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"П'ятий пакет британських санкцій щодо Москви у зв'язку з війною в Україні включає повну заморозку активів найбільшого російського банку "Сбербанку" і "Московського кредитного банку", - зазначає видання.

За його даними, також введено заборону на нові британські інвестиції в Росію на суму понад 14 млрд доларів у 2020 році.

Крім того, Великобританія планує повністю відмовитися від російської нафти і вугілля до кінця 2022 року. Також Лондон припинить імпорт газу, заліза і сталі з Росії і вводить заборону на експорт нафтового обладнання і каталізаторів.