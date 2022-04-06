Великобританія заморозила активи "Сбербанку" і "Московського кредитного банку"
Великобританія в рамках п'ятого санкційного пакета повністю заморозила активи "Сбердбанку" і "Московського кредитного банку". Також введено повну заборону на нові інвестиції в російську економіку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"П'ятий пакет британських санкцій щодо Москви у зв'язку з війною в Україні включає повну заморозку активів найбільшого російського банку "Сбербанку" і "Московського кредитного банку", - зазначає видання.
За його даними, також введено заборону на нові британські інвестиції в Росію на суму понад 14 млрд доларів у 2020 році.
Крім того, Великобританія планує повністю відмовитися від російської нафти і вугілля до кінця 2022 року. Також Лондон припинить імпорт газу, заліза і сталі з Росії і вводить заборону на експорт нафтового обладнання і каталізаторів.
Нагадаємо, напередодні США ввели блокуючі санкції проти російських банків, в тому числі щодо "Сбербанку".
Зазначимо, сьогодні дипломати ЄС не змогли узгодити п'ятий пакет санкцій проти Росії через "технічні питання".
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