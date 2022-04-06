Дипломати ЄС не змогли узгодити нові санкції проти РФ і ембарго на вугілля, - Reuters

Фото: в ЄС не змогли узгодити нові санкції проти Росії (flickr com eu2017ee)

Дипломатам Євросоюзу сьогодні не вдалося узгодити новий пакет санкцій проти РФ і домовитися про заборону імпорту російського вугілля. Причиною цього стала необхідність розв'язувати технічні питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.