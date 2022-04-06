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Велика Британія розширила санкції проти громадян РФ

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Лондон, Середа 06 квітня 2022 18:47
Велика Британія розширила санкції проти громадян РФ Фото: Борис Ротенберг (wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Сполучене Королівство запровадило новий пакет обмежень проти російських громадян у відповідь на продовження РФ війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Британська влада запровадила нові санкції проти Росії. Обмеження, зокрема, накладені на нові інвестиції в російську економіку, заборону на експорт обладнання до РФ, а також ввезення сталі.

Окрім того, в санкційний список Британія додала 8 бізнесменів. Вони пов'язані з банківським і енерегетичним секторами та виробництвом. У перелік потрапили:

  • Сергій Іванов ("Алроса");
  • Андрій Акімов ("Газпромбанк");
  • Олександр Дюков ("Газпромнефть");
  • Сергій Корогін (КамАЗ);
  • Андрій Гур'єв ("Фосагро");
  • В'ячеслав Кантор ("Акрон");
  • Леонід Міхельсон ("Новатэк");
  • Борис Ротенберг ("СМП Банк").

Нагадаємо, що Євросоюз не зміг узгодити новий пакет санкцій проти РФ з ембарго на вугілля.

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