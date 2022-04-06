США ввели повні блокуючі санкції проти "Сбербанку" і "Альфа-Банку"

Сполучені Штати США ввели повні блокуючі санкції проти російських банків. Зокрема, проти "Ощадбанку" і " Альфа-Банку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому .

"Повне блокування санкцій щодо найбільшого фінансового інституту Росії "Сбербанку" і найбільшого приватного банку Росії "Альфа-банку", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, будь-які активи "Ощадбанку" і Альфа-Банку", що стикаються з фінансовою системою США, будуть заморожені. При цьому американцям заборонено вести з ними бізнес.

"Сбербанк" володіє майже однією третиною активів всього російського банківського сектора і є системоутворюючим для російської економіки. "Альфа-банк" є найбільшим приватним фінансовою установою Росії і четвертим за величиною фінансовою установою Росії в цілому.