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Британія закликала РФ відкрити доступ суден до портів України

Новини » Політика    20.11.2018 - 18:44
Британія закликала РФ відкрити доступ суден до портів України
Фото: Азовське море (facebookcom/prm)

Великобританія приєдналася до закликів до РФ припинити перешкоджати доступу судів в Азовське море

Великобританія приєдналася до закликів до Росії припинити затримувати рух або перешкоджати доступу судів в Азовське море. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Сполученого Королівства.

Повідомляється, що після зустрічі Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу Великобританія приєдналася до закликів до РФ припинити затримувати рух або перешкоджати доступу судів в Азовське море.

У Британії вважають, що спроби Росії перешкоджати проходженню суден, що прямують до українських портів в Азовському морі, дестабілізують економіку в регіоні.

За словами представника Міністерства закордонних справ Великобританії, Росія та її органи безпеки продовжують підривати українське та міжнародне судноплавство у напрямку українських портів в Азовському морі.

У Британії також стурбовані посиленням російської військової присутності в акваторії Азовського моря. Великобританія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод.

Нагадаємо, раніше Конгрес Європейської народної партії в Гельсінкі повідомив про невизнання російської анексії Криму. Відповідна поправка була включена в резолюцію Конгресу, прийняту в підтримку України.

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