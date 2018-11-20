Британія закликала РФ відкрити доступ суден до портів України

Фото: Азовське море (facebookcom/prm)

Великобританія приєдналася до закликів до РФ припинити перешкоджати доступу судів в Азовське море

Великобританія приєдналася до закликів до Росії припинити затримувати рух або перешкоджати доступу судів в Азовське море. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Сполученого Королівства.

Повідомляється, що після зустрічі Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу Великобританія приєдналася до закликів до РФ припинити затримувати рух або перешкоджати доступу судів в Азовське море.

У Британії вважають, що спроби Росії перешкоджати проходженню суден, що прямують до українських портів в Азовському морі, дестабілізують економіку в регіоні.

За словами представника Міністерства закордонних справ Великобританії, Росія та її органи безпеки продовжують підривати українське та міжнародне судноплавство у напрямку українських портів в Азовському морі.

У Британії також стурбовані посиленням російської військової присутності в акваторії Азовського моря. Великобританія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод.

Нагадаємо, раніше Конгрес Європейської народної партії в Гельсінкі повідомив про невизнання російської анексії Криму. Відповідна поправка була включена в резолюцію Конгресу, прийняту в підтримку України.