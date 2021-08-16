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Великобританія пропонує не визнавати "Талібан" афганським урядом

Автор: Наталья Скороход

Великобританія пропонує не визнавати "Талібан" в якості уряду Афганістану на двосторонній основі. Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Джонсона, Великобританія проти того, аби хто-небудь визнав "Талібан" афганським урядом.

Він також зазначив, що виведення військ США з Афганістану прискорило захоплення влади талібами.

"Я думаю, буде справедливо сказати, що рішення США про вихід прискорило процес", - зазначив Джонсон.

Нагадаємо, Великобританія закриває посольство в Кабулі. Посла і співробітників посольства вивезуть найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що таліби захопили Кабул в Афганістані. Вони домовилися про мирну передачу влади з урядом.

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Афганистан