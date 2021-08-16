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Великобритания предлагает не признавать "Талибан" афганским правительством

Автор: Наталья Скороход

Великобритания предлагает не признавать "Талибан" в качестве правительства Афганистана на двусторонней основе. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Джонсона, Великобритания против того, чтобы кто-либо признал "Талибан" афганским правительством.

Он также отметил, что вывод войск США из Афганистана ускорил захват власти талибами.

"Я думаю, будет справедливо сказать, что решение США о выходе ускорило процесс", - отметил Джонсон.

Напомним, Великобритания закрывает посольство в Кабуле. Посла и сотрудников посольства вывезут в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что талибы захватили Кабул в Афганистане. Они договорились о мирной передаче власти с правительством.

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Афганистан