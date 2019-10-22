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Британський парламент відмовився затвердити прискорений графік Brexit Джонсона

Новини » Політика    22.10.2019 - 23:12
Британський парламент відмовився затвердити прискорений графік Brexit Джонсона
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Прем'єр-міністр заявив, що тимчасово призупиняє свій законопроект про Brexit

Палата громад Великої Британії відхилила запропонований прем'єр-міністром Борисом Джонсоном триденний графік для ухвалення законопроекту щодо реалізації угоди про Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час голосування 22 жовтня, проти внесеного Кабінетом міністрів проекту проголосували 322 депутати, підтримали - 308.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін попросив Джонсона погодити з депутатами "новий розумний графік" розгляду законопроекту про вихід Британії з Євросоюзу.

"Палата відмовилася брати участь у обговоренні важливого законопроекту лише за три дні, майже без попереднього повідомлення та аналізу економічних наслідків", - заявив Корбін.

Прем'єр-міністр Джонсон, виступаючи в Палаті громад після оголошення результатів голосування, сказав, що його законопроект про Brexit буде тимчасово призупинено.

Він також зазначив, що розчарований, що депутати проголосувала за подальшу затримку Brexit.

Нагадаємо, раніше уряд Великої Британії представив парламенту новий законопроект про вихід країни з Євросоюзу, заснований на досягнутій 17 жовтня угоді про умови виходу королівства з ЄС. Кабмін відвів на розгляд законопроекту Палатою громад лише три дні, щоб устигнути здійснити Brexit до 31 жовтня.

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