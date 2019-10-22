Європарламент залишає за собою останнє слово щодо Brexit

Фото: Давид Сассолі (flickr.com/salvatorecaronna)

В Європарламенті чекають, щоб британський парламент погодив угоду щодо виходу з ЄС

Європейський парламент (ЄП) скаже своє останнє слово щодо Brexit після того, як парламент ВеликоЇ Британії виконає свою частину роботи та погодить угоду про вихід з Євросоюзу. Про це заявив президент ЄП Девід Сассолі, передає РБК-Україна з посиланням на сайт інституції.

За його словами, щойно Лондон це зробить, до опрацювання документа долучиться комітет Європарламенту з конституційних справ.

"Сьогодні ввечері разом з лідерами політичних груп Європарламенту ми обговорили наступні кроки стосовно виходу Британії з ЄС. Європарламент зараз розпочне процес розгляду в комітеті з конституційних справ, який перевірить угоду. Ми йдемо своїм шляхом, ми виконуємо свій обов’язок, і ми знову зустрінемося у четвер, 24 жовтня, для обговорення досягнутого прогресу", - зазначив Сассолі.

Глава ЄП також зазначив, що 24 жовтня Конференція президентів "знову обговорить поточний розвиток подій".

"Ми будемо продовжувати діяти спокійно й відповідально та будемо просуватися вперед швидко, якщо у цьому буде потреба. У цьому полягає наш обов’язок. Я повторюю: Європейський парламент буде фінальним актором (дієвою особою), який скаже своє слово у цій справі", - наголосив Сассолі.

Нагадаємо, що спікер парламенту Великої Британії Джон Беркоу не дозволив парламентаріям ще раз голосувати за угоду по Brexit. Беркоу пояснив рішення тим, що угода не можна ще раз виносити на голосування, оскільки за це ж пропозиція розглядалася в суботу, 19 жовтня.

Депутати британського парламенту, які не підтримують запланований урядом графік прийняття закону про ратифікацію угоди щодо Brexit, будуть голосувати за невихід Британії з ЄС 31 жовтня

Також повідомлялося, що Велика Британія готується до Brexit без операції. За словами міністра з Brexit Стівена Барклі, залишається ризик того, що вихід Британії відбудеться 31 жовтня без угоди з ЄС.