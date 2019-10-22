ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Європарламент залишає за собою останнє слово щодо Brexit

Новини » В світі    22.10.2019 - 04:18
Європарламент залишає за собою останнє слово щодо Brexit
Фото: Давид Сассолі (flickr.com/salvatorecaronna)

В Європарламенті чекають, щоб британський парламент погодив угоду щодо виходу з ЄС

Європейський парламент (ЄП) скаже своє останнє слово щодо Brexit після того, як парламент ВеликоЇ Британії виконає свою частину роботи та погодить угоду про вихід з Євросоюзу. Про це заявив президент ЄП Девід Сассолі, передає РБК-Україна з посиланням на сайт інституції.

За його словами, щойно Лондон це зробить, до опрацювання документа долучиться комітет Європарламенту з конституційних справ.

"Сьогодні ввечері разом з лідерами політичних груп Європарламенту ми обговорили наступні кроки стосовно виходу Британії з ЄС. Європарламент зараз розпочне процес розгляду в комітеті з конституційних справ, який перевірить угоду. Ми йдемо своїм шляхом, ми виконуємо свій обов’язок, і ми знову зустрінемося у четвер, 24 жовтня, для обговорення досягнутого прогресу", - зазначив Сассолі.

Глава ЄП також зазначив, що 24 жовтня Конференція президентів "знову обговорить поточний розвиток подій".

"Ми будемо продовжувати діяти спокійно й відповідально та будемо просуватися вперед швидко, якщо у цьому буде потреба. У цьому полягає наш обов’язок. Я повторюю: Європейський парламент буде фінальним актором (дієвою особою), який скаже своє слово у цій справі", - наголосив Сассолі.

Нагадаємо, що спікер парламенту Великої Британії Джон Беркоу не дозволив парламентаріям ще раз голосувати за угоду по Brexit. Беркоу пояснив рішення тим, що угода не можна ще раз виносити на голосування, оскільки за це ж пропозиція розглядалася в суботу, 19 жовтня.

Депутати британського парламенту, які не підтримують запланований урядом графік прийняття закону про ратифікацію угоди щодо Brexit, будуть голосувати за невихід Британії з ЄС 31 жовтня

Також повідомлялося, що Велика Британія готується до Brexit без операції. За словами міністра з Brexit Стівена Барклі, залишається ризик того, що вихід Британії відбудеться 31 жовтня без угоди з ЄС.

Британський парламент буде голосувати за відстрочку по Brexit Спікер парламенту Великобританії заблокував голосування щодо Brexit
Новини України ВеликобританияBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся