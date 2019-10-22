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Джонсон планує провести дострокові вибори, при новому відстроченні по Brexit

Новини » В світі    22.10.2019 - 16:33
Джонсон планує провести дострокові вибори, при новому відстроченні по Brexit
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Дострокові вибори у Великобританії можуть відбутися до кінця року

Уряд Великобританії планує провести дострокові вибори у разі відстрочення виходу країни зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в британському уряді.

Повідомляється, що прем'єр-міністр Борис Джонсон прагне отримати схвалення угоди по Brexit, намагаючись проштовхнути через парламент у прискорені терміни, щоб Великобританія могла покинути ЄС 31 жовтня. Якщо угода не буде схвалено, Джонсон планує провести дострокові вибори до кінця року.

"Якщо парламент знову висловиться за відстрочку, відкинувши програмне пропозицію, а ЄС надасть відстрочку до 31 січня, тоді ми відкличемо законопроект, подальшого обговорення в парламенті не буде, і ми будемо рухатися в напрямку виборів до Різдва", - повідомило джерело.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Великобританії представив парламенту новий законопроект про Brexit. Кабмін відвів на розгляд законопроекту Палатою громад всього три дні, щоб встигнути здійснити Brexit до 31 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що ЄС повинен серйозно ставитися до прохання про відстрочку по Brexit.

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