Британія сподівається, що поліція якомога швидше встановить факти у справі смерті Шишова
Британія відреагувала на смерть "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова в Києві. Посол в Україні Мелінда Сіммонс закликала встановити факти у цій справі якомога швидше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Сіммонс.
Вона відзначила швидку реакцію правоохоронних органів України.
"З жахом дізналася про смерть Віталія Шишова сьогодні вранці. Мої думки зараз з його родиною, друзями та колегами. Я вітаю швидку реакцію правоохоронних органів України і сподіваюся, що вони зможуть встановити факти у цій справі якомога швидше", - зазначила посол.
Нагадаємо, вчора у Києві зник безвісти глава "Білоруського дому в Україні" Віталій Шишов. Він вийшов вранці на пробіжку, але додому не повернувся.
Сьогодні його знайшли повішеним в одному з парків Києва.
Наразі поліція розглядає дві версії смерті Шишова. Одна з версій - приховування умисного вбивства.
В США вже заявили, що розраховують на повноцінне і ретельне розслідування причин і обставин смерті Шишова.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пообіцяв, що Україна зробить все можливе для розслідування цієї ситуації.