Британія сподівається, що поліція якомога швидше встановить факти у справі смерті Шишова

Британія відреагувала на смерть "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова в Києві. Посол в Україні Мелінда Сіммонс закликала встановити факти у цій справі якомога швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Сіммонс .

"З жахом дізналася про смерть Віталія Шишова сьогодні вранці. Мої думки зараз з його родиною, друзями та колегами. Я вітаю швидку реакцію правоохоронних органів України і сподіваюся, що вони зможуть встановити факти у цій справі якомога швидше", - зазначила посол.

Нагадаємо, вчора у Києві зник безвісти глава "Білоруського дому в Україні" Віталій Шишов. Він вийшов вранці на пробіжку, але додому не повернувся.

Сьогодні його знайшли повішеним в одному з парків Києва.

Наразі поліція розглядає дві версії смерті Шишова. Одна з версій - приховування умисного вбивства.

В США вже заявили, що розраховують на повноцінне і ретельне розслідування причин і обставин смерті Шишова.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пообіцяв, що Україна зробить все можливе для розслідування цієї ситуації.