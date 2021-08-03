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Британія сподівається, що поліція якомога швидше встановить факти у справі смерті Шишова

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Вівторок 03 серпня 2021 15:42
Британія сподівається, що поліція якомога швидше встановить факти у справі смерті Шишова Фото: голова "Білоруського дому в Україні" Віталій Шишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Британія відреагувала на смерть "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова в Києві. Посол в Україні Мелінда Сіммонс закликала встановити факти у цій справі якомога швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Сіммонс.

Вона відзначила швидку реакцію правоохоронних органів України.

"З жахом дізналася про смерть Віталія Шишова сьогодні вранці. Мої думки зараз з його родиною, друзями та колегами. Я вітаю швидку реакцію правоохоронних органів України і сподіваюся, що вони зможуть встановити факти у цій справі якомога швидше", - зазначила посол.

Нагадаємо, вчора у Києві зник безвісти глава "Білоруського дому в Україні" Віталій Шишов. Він вийшов вранці на пробіжку, але додому не повернувся.

Сьогодні його знайшли повішеним в одному з парків Києва.

Наразі поліція розглядає дві версії смерті Шишова. Одна з версій - приховування умисного вбивства.

В США вже заявили, що розраховують на повноцінне і ретельне розслідування причин і обставин смерті Шишова.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пообіцяв, що Україна зробить все можливе для розслідування цієї ситуації.

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