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Поліція озвучила дві версії смерті голови "Білоруського дому в Україні"

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Київ, Вівторок 03 серпня 2021 14:24
Поліція озвучила дві версії смерті голови "Білоруського дому в Україні" Фото: озвучені версії смерті голови "Білоруського дому в Україні" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні у Києві знайшли мертвим голову "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. Поліція розглядає дві версії його смерті - самогубство або або навмисне вбивство.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови Національної поліції України Ігора Клименка на брифінгу.

Він повідомив, що правоохоронці вивчають спосіб життя та громадську діяльність Шишова.

"Слідчими перевіряють можливі версії злочину. Зокрема, вчинення самогубства або вчинення умисного вбивства з імітуванням самогубства", - заявив Клименко.

Раніше Telegram-канал NEXTA повідомляв, що Шишов займався верифікацією співробітників Комітету державної безпеки Білорусі, які могли працювати в Україні.

Нагадаємо, у Києві знайшли мертвим голову організації Віталія Шишова.

Зазначимо, у "Білоруському домі в Україні" заявили про стеження за загиблим Шишовим.

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