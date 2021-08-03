Великобритания надеется, что полиция как можно быстрее установит факты по делу смерти Шишова

Великобритания отреагировала на смерть "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова в Киеве. Посол в Украине Мелинда Симмонс призвала установить факты по этому делу как можно быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Симмонс .

"С ужасом узнала о смерти Виталия Шишова сегодня утром. Мои мысли сейчас с его семьей, друзьями и коллегами. Я приветствую быструю реакцию правоохранительных органов Украины и надеюсь, что они смогут установить факты по этому делу как можно скорее", - отметила посол.

Напомним, вчера в Киеве пропал без вести глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов. Он вышел утром на пробежку, но домой не вернулся.

Сегодня его нашли повешенным в одном из парков Киева.

Сейчас полиция рассматривает две версии смерти Шишова. Одна из версий - сокрытие умышленного убийства.

В США уже заявили, что рассчитывают на полноценное и тщательное расследование причин и обстоятельств смерти Шишова.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Украина сделает все возможное для расследования этой ситуации.