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Великобритания надеется, что полиция как можно быстрее установит факты по делу смерти Шишова

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Вторник 03 августа 2021 15:42
Великобритания надеется, что полиция как можно быстрее установит факты по делу смерти Шишова Фото: председатель "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Великобритания отреагировала на смерть "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова в Киеве. Посол в Украине Мелинда Симмонс призвала установить факты по этому делу как можно быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Симмонс.

Она отметила быструю реакцию правоохранительных органов Украины.

"С ужасом узнала о смерти Виталия Шишова сегодня утром. Мои мысли сейчас с его семьей, друзьями и коллегами. Я приветствую быструю реакцию правоохранительных органов Украины и надеюсь, что они смогут установить факты по этому делу как можно скорее", - отметила посол.

Напомним, вчера в Киеве пропал без вести глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов. Он вышел утром на пробежку, но домой не вернулся.

Сегодня его нашли повешенным в одном из парков Киева.

Сейчас полиция рассматривает две версии смерти Шишова. Одна из версий - сокрытие умышленного убийства.

В США уже заявили, что рассчитывают на полноценное и тщательное расследование причин и обстоятельств смерти Шишова.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Украина сделает все возможное для расследования этой ситуации.

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