США розраховують на ретельне розслідування причин смерті білоруського активіста Шишова

США розраховують на повноцінне і ретельне розслідування причин і обставин смерті одного із засновників громадської організації "білоруського дому в Україні" Віталія Шишова в Києві. Американські дипломати зазначили, що активіст загинув на тлі розправи білоруського режиму з громадянським суспільством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в Україні .

"Ми сподіваємося на повноцінне і ретельне розслідування українською владою і встановлення причин і обставин (смерті Шишова - ред.)", - йдеться в заяві дипмісії в Facebook.

Дипломати висловили найглибші співчуття рідним і близьким білоруського активіста. У посольстві також зазначили, що смерть Шишова сталася на тлі неприйнятної розправи режиму Білорусі з громадянським суспільством.