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США розраховують на ретельне розслідування причин смерті білоруського активіста Шишова

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Київ, Вівторок 03 серпня 2021 15:00
США розраховують на ретельне розслідування причин смерті білоруського активіста Шишова Фото: лідер "білоруського дому в Україні" Віталій Шишов (t.me/beldomua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США розраховують на повноцінне і ретельне розслідування причин і обставин смерті одного із засновників громадської організації "білоруського дому в Україні" Віталія Шишова в Києві. Американські дипломати зазначили, що активіст загинув на тлі розправи білоруського режиму з громадянським суспільством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в Україні.

"Ми сподіваємося на повноцінне і ретельне розслідування українською владою і встановлення причин і обставин (смерті Шишова - ред.)", - йдеться в заяві дипмісії в Facebook.

Дипломати висловили найглибші співчуття рідним і близьким білоруського активіста. У посольстві також зазначили, що смерть Шишова сталася на тлі неприйнятної розправи режиму Білорусі з громадянським суспільством.

Нагадаємо, вранці 3 серпня Віталія Шишова знайшли повішеним в одному з київських парків.

У поліції заявили, що розглядають дві версії смерті білоруського активіста - самогубство або умисне вбивство.

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