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У Києві знайшли повішеним голову "Білоруського дому в Україні" Шишова

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Київ, Вівторок 03 серпня 2021 09:05
У Києві знайшли повішеним голову "Білоруського дому в Україні" Шишова Фото: голову "Білоруського дому в Україні" Шишова знайшли мертвим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві знайшли мертвим голову "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. Його знайшли повішеним сьогодні в одному з київских парків.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

У поліції повідомили, що мобільний телефон і особисті речі хлопця вилучені з місця події.

"Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник вчора у Києві, знайшли повішеним сьогодні в одному з київских парків, неподалік від місця його проживання", - йдеться у повідомленні.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

Правоохоронці проведуть допит свідків, аналіз відеозаписів з камер системи "Безпечне місто", проведуть експертизи і слідчі експерименти.

"Поліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози тощо", - йдеться у повідомленні.

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У Києві знайшли повішеним голову "Білоруського дому в Україні" Шишова
У Києві знайшли повішеним голову "Білоруського дому в Україні" Шишова
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