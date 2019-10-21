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Великобританія готується до Brexit без угоди

Новини » В світі    21.10.2019 - 17:42
Великобританія готується до Brexit без угоди
Фото: Стівен Барклі (з відкритих джерел)

Brexit повинен відбутися 31 жовтня незважаючи на те, буде узгоджена угода чи ні

Міністр Великобританії з питань виходу країни зі складу Європейського союзу (Brexit) Стівен Барклі заявив, що залишається ризик того, що вихід Британії відбудеться 31 жовтня без угоди з ЄС. Про це повідомляє BBC.

За словами Барклі, якщо між сторонами не буде укладено торговельну угоду, Brexit все одно повинен відбутися в кінці жовтня.

"Ризик відсутності угоди залишається. ЄС може не погодитися на продовження, і парламент досі не погодила угоду, і тому ризик залишається доречним, і важливо, щоб ми до нього готувалися", - заявив він.

Нагадаємо, в суботу, 19 жовтня, британський парламент проголосував за те, щоб відкласти рішення по угоді Brexit. Ратифікацію угоди відклали до тих пір, поки парламент не прийме законодавство, необхідне для її прийняття.

Пізніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відправив в ЄС два листи. У першому він попросив відстрочку Brexit, але не підписав його, а в другому назвав відстрочення виходу з ЄС помилкою. Як пояснили у Великобританії, перший лист було надіслано у зв'язку з вимогами законодавства.

Джонсон наполягає на повторному голосуванні щодо Brexit Брюссель готовий відтермінувати Brexit, - Sunday Times
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