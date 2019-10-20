Джонсон надіслав Туску два листи про відстрочення Brexit

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

У другому листі британський прем'єр назвав відстрочення виходу Британії з Євросоюзу помилкою

Голова Європейської ради Дональд Туск отримав листа від уряду Великої Британії про відстрочення виходу країни з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Туска.

Голова Євроради також повідомив, що проведе консультації з лідерами Європейського Союзу про подальші дії.

"Запит на продовження щойно прибув. Я почну консультації з лідерами ЄС про те, як реагувати", - написав Туск.

Водночас, за інформацією джерела BBC в британському уряді, Джонсон надіслав до Брюсселя два листи: у першому він попросив про відстрочку Brexit, але не підписав його, а в другому назвав відстрочення виходу з ЄС помилкою.

Разом із листами було надіслано пояснювальну записку від посла Британії в Євросоюзі Тімоті Барроу про те, що перший лист надіслано у зв'язку з вимогами законодавства.

Нагадаємо, 19 жовтня парламент Великої Британії проголосував за те, щоб відкласти рішення щодо угоди голови уряду Бориса Джонсона до тих пір, доки парламент не ухвалить законодавство, необхідне для її ухвалення. За законом, після цього Джонсон був зобов'язаний попросити Євросоюз продовжити процес Brexit до кінця січня.