У Британії парламент зобов'язав Джонсона попросити ЄС відтермінувати Brexit

Фото: Борис Джонсон (GettyImages)

Парламентарі Британії проголосували за те, щоб відкласти рішення по угоді Джонсона

У Великобританії парламент проголосував за те, щоб відкласти рішення по угоді глави уряду Бориса Джонсона. Таким чином законодавці змусили його попросити Європейський союз відтермінувати Brexit, повідомляє ВВС.

Видання відзначає, що британські парламентарії проголосували за те, щоб відкласти схвалення угоди прем'єр-міністра до тих пір, поки парламент не прийме законодавство, необхідне для її прийняття.

"Джонсон повинен тепер попросити ЄС продовжити процес Brexit до кінця січня", - повідомляє ВВС.

На першому за 37 років засіданні парламенту на вихідних Джонсон просив членів парламенту підтримати свою угоду щодо Brexit.

Додамо, що для ратифікації угоди по Brexit в парламенті, який складається з 650 членів, Джонсону потрібно 320 голосів.

Як писало РБК-Україна раніше, Джонсон сподівався, що узгоджена угода з приводу виходу країни зі складу Євросоюзу (Brexit) буде схвалена британським парламентом 19 жовтня. Британський прем'єр закликав членів парламенту "зібратися разом", щоб підтримати угоду по Brexit, яку Великобританія уклала з ЄС, наполягаючи на тому, що "кращого результату не може бути".

Нагадаємо, лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін виступив проти нової угоди по Brexit. За його словами, нова угода - "страшніша", ніж та, що була підписана попереднім прем'єр-міністром Терезою Мей.

Крім того, угоду також відмовилася підтримувати Демократична юніоністська партія (ДЮП) Північної Ірландії.

Також РБК-Україна повідомляло, що після того, як ЄС і Великобританія досягли угоди по Brexit, на кордоні Північної Ірландії зібралися демонстранти. Вони побоюються, що угода може вплинути на багаторічний мир в регіоні та привести до напруженості.

Варто зауважити, Північна Ірландія залишиться в митному союзі Великобританії згідно з новою угодою, але також будуть проводитися митні перевірки деяких товарів, що проходять через територію Ірландії та єдиного ринку ЄС.