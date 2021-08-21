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США евакуювали з Афганістану близько 17 000 осіб

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Вашингтон, Субота 21 серпня 2021 19:34
США евакуювали з Афганістану близько 17 000 осіб Фото: військові США в Афганістані (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Після захоплення талібами влади в Афганістані американська сторона евакуювала з цієї країни близько 17 000 осіб. На сьогодні місія військових США полягає в охороні аеропорту Кабула і забезпеченні повітряного сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

За словами генерала Хенка Тейлора, який відповідає за логістику евакуації з Кабула, з кінця липня загалом США з Афганістану вивезли близько 22 000 осіб.

"З початку операції з евакуації з 14 серпня ми вивезли близько 17 000 осіб", - підкреслив він.

Він додав, що афганські сили, які продовжують протистояти "Талібану", не запитували допомогу з авіаударами. Тейлор також зазначив, що американські військові зберігають необхідні можливості для нанесення авіаударів.

Нагадаємо, сьогодні Україна евакуює своїх громадян з Афганістану і групу громадян інших країн. Український літак ще вранці покинув його повітряний простір.

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