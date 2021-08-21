Канада евакуювала близько 1000 афганців

Канада евакуювала з Афганістану близько 1000 жителів. Вони співпрацювали з військовими Канади та союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Високопоставлені чиновники в уряді Канади повідомили телефоном виданню, що країні вдалося евакуювати близько 1000 афганців.

"На сьогодні ми евакуювали близько 1000 афганців, які ризикували репресіями за свою роботу з Канадою і союзними іншими країнами", - повідомили чиновники.

Однак не всіх охочих афганців вдалося вивести. За словами чиновників, близько 800 афганців прибули до Канади за новою спеціальною імміграційною програмою. А запитів канадська влада отримала близько 6000. Майже половина з цих запитів була оброблена і схвалена.

Всього Канада планувала прийняти 20 000 афганських біженців в рамках імміграційної програми. Однак через небезпечну ситуацію в аеропорту Кабула поки невідомо, наскільки це вдасться.