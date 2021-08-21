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Канада евакуювала близько 1000 афганців

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Канада, Субота 21 серпня 2021 23:17
Канада евакуювала близько 1000 афганців Фото: Канада евакуювала близько тисячі афганців
Автор: Наталья Скороход

Канада евакуювала з Афганістану близько 1000 жителів. Вони співпрацювали з військовими Канади та союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Високопоставлені чиновники в уряді Канади повідомили телефоном виданню, що країні вдалося евакуювати близько 1000 афганців.

"На сьогодні ми евакуювали близько 1000 афганців, які ризикували репресіями за свою роботу з Канадою і союзними іншими країнами", - повідомили чиновники.

Однак не всіх охочих афганців вдалося вивести. За словами чиновників, близько 800 афганців прибули до Канади за новою спеціальною імміграційною програмою. А запитів канадська влада отримала близько 6000. Майже половина з цих запитів була оброблена і схвалена.

Всього Канада планувала прийняти 20 000 афганських біженців в рамках імміграційної програми. Однак через небезпечну ситуацію в аеропорту Кабула поки невідомо, наскільки це вдасться.

"Зараз в аеропорту і за його межами панує хаос і відчай... Просто дістатися до аеропорту вкрай небезпечно", - визнали чиновники в уряді Канади.

Нагадаємо, що США вдалося евакуювати з Афганістану 17 000 осіб. Американські військові продовжують стежити за ситуацією в аеропорту Кабула та в повітряному просторі.

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