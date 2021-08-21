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Сприяти евакуації з Афганістану будуть 12 країн, - Держдеп

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Вашингтон, Субота 21 серпня 2021 03:59
Сприяти евакуації з Афганістану будуть 12 країн, - Держдеп Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

США отримали пропозиції про допомогу в транзиті людей з Афганістану від 12 країн, повідомив представник Держдепу Нед Прайс. Це Бахрейн, Великобританія, Данія, Німеччина, Італія, Казахстан, Катар, Кувейт, Таджикистан, Туреччина, ОАЕ та Узбекистан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прайс також повідомив, що кілька країн зробили "щедрі пропозиції" з приводу розміщення афганців.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі розповів про вивезення в аеропорт 169 американців з готелю, який розташований в 200 метрах від аеропорту. За його словами, для цього задіяли три вертольоти.

США евакуюють з Афганістану своїх громадян, а також афганців, які не хочуть залишатися в країні після захоплення "Талібаном".

Вашингтон вивіз 13 тис.осіб з країни з середини серпня і більше 18 тис. з липня. В аеропорту Кабула залишаються близько 6 тис. американських військових. Президент США Джо Байден очікує, що Евакуація завершиться до кінця серпня.

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