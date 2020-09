У Великобританії екоактивісти заблокували вихід кількох газет

Фото: протести екоактивістів (news.sky.com)

У Великобританії екоактивісти руху "Повстання проти вимирання" зірвали випуск кількох газет. Понад 100 осіб заблокували доступ до трьох друкарень, в яких друкуються такі видання, як The Sun, The Times, The Daily Telegraph, The Daily Mail і Evening Standard.

Про це повідомляє BBC.

На під'їздах до будівель активісти виставили автомобілі, а також встановили конструкції з бамбука, до яких вирішили себе прив'язати. На своїх фургонах учасники вивісили транспаранти з написами "Звільніть правду" і "Біженцям тут раді".

Британські видання приділяють недостатньо уваги змінам клімату, вважають екоактивісти. Цим вони і пояснили свою акцію.

Британський таблоїд The Sun визнав те, що трапилося, "нападом на всю вільну пресу", акцію розкритикувала і влада країни.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав "абсолютно неприпустимим подібним чином обмежувати доступ громадськості до новин".

Поліція затримала понад 70 осіб.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року лондонська поліція затримала 217 екоактивістів руху Extinction Rebellion на початку запланованої двотижневої акції протесту проти викиду вуглецю.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Парижі екологічні активісти, які виступають із закликом до влади вжити заходів для збереження біорізноманіття, вилили 300 літрів бутафорської крові на площі Трокадеро.