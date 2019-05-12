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У Парижі екоактивісти розлили 300 літрів бутафорської крові

Новини » Суспільство    12.05.2019 - 18:11
У Парижі екоактивісти розлили 300 літрів бутафорської крові
Фото: акція в Парижі (France 24)

Активісти виступають із закликом до влади вжити заходів для збереження біорізноманіття

В Парижі екологічні активісти, які виступають із закликом до влади вжити заходів для збереження біорізноманіття, вилили 300 літрів бутафорської крові на площі Трокадеро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Як повідомляється, екологічні демонстранти під час акції вилили бутафорську кров на сходах Трокадеро, щоб звернути увагу на прискорення темпів втрати біорізноманіття на Землі.

Активісти тримали в руках плакати з гаслами "Зупиніть шосте масове вимирання".

В іншому французькому місті Бордо поліція затримала шістьох активістів руху Extinction Rebellion, яке веде боротьбу проти зміни клімату, через розміщення банера на біржовий площі.

Нагадаємо, ООН оприлюднила доповідь, згідно з яким близько одного мільйона біологічних видів знаходяться під загрозою зникнення в найближчі десятиліття через антропогенного впливу.

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