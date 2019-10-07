У Великобританії на акції затримали понад 200 екоактивістів

Фото: акція в Лондоні (twitter.com/XR_NYC)

Поліція Лондона заявила про мобілізацію сотень правоохоронців

У столиці Великобританії Лондоні поліція затримала 217 екоактивістів руху Extinction Rebellion на початку запланованої двотижневої акції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лондонську поліцію Twitter.

Екоактивісти, закликають уряд вжити термінових заходів для зменшення викидів вуглецю, під час акції протесту перекрили дороги в урядовому кварталі Вестмінстер. Більше сотні протестувальників заблокували рух через Ламбетский міст.

As of 1715hrs today, officers have made 217 arrests in relation to the Extinction Rebellion protests. — MPS Events (@MetPoliceEvents) October 7, 2019

Транспортна корпорація Transport for London попередила про можливі затримки руху в цих районах.

Поліція Лондона заявила про мобілізацію сотень правоохоронців для забезпечення безпеки на майбутніх акціях протесту.

Подібні акції проходять сьогодні проходять також у Парижі, Мадриді, Амстердамі, Нью-Йорку, Буенос-Айресі, Перті, Сіднеї, Мельбурні та інших великих містах світу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 12 травня в Парижі екологічні активісти, які виступають із закликом до влади вжити заходів для збереження біорізноманіття, вилили 300 літрів бутафорської крові на площі Трокадеро.

Крім того, в ООН оприлюднили доповідь, згідно з яким близько одного мільйона біологічних видів знаходяться під загрозою зникнення в найближчі десятиліття через антропогенного впливу.