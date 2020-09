В Великобритании экоактивисты заблокировали выход нескольких газет

Фото: протесты экоактивистов (news.sky.com)

В Великобритании экоактивисты движения "Восстание против вымирания" сорвали выпуск нескольких газет. Более 100 человек заблокировали доступ к трем типографиям, в которых печатаются такие издания, как The Sun, The Times, The Daily Telegraph, The Daily Mail и Evening Standard.

Об этом сообщает BBC.

На подъездах к зданиям активисты выставили автомобили, а также установили конструкции из бамбука, к которым решили себя привязать. На своих фургонах участники вывесили транспаранты с надписями "Освободите правду" и "Беженцам здесь рады".

Британские издания уделяют недостаточно внимания изменениям климата, считают экоактивисты. Этим они и объяснили свою акцию.

Британский таблоид The Sun счел случившееся "нападением на всю свободную прессу", акцию раскритиковали и власти страны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "совершенно недопустимым подобным образом ограничивать доступ общественности к новостям".

Полиция задержала более 70 человек.

Напомним, в октябре 2019 года лондонская полиция задержала 217 экоактивистов движения Extinction Rebellion в начале запланированной двухнедельной акции протеста против выброса углерода.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Париже экологические активисты, которые выступают с призывом к власти принять меры для сохранения биоразнообразия, вылили 300 литров бутафорской крови на площади Трокадеро.