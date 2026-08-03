Большой взрыв воспроизвели на Земле: физики подтвердили существование первичной материи

Ученые объяснили: кварк-глюонная плазма (КГП) формируется при экстремальном давлении и температурах, более чем в 100 000 раз превышающих температуру в центре Солнца.

В таких условиях сложные частицы распадаются на свои фундаментальные элементы - кварки и глюоны.

Спустя почти 14 миллиардов лет после возникновения Вселенной физикам удалось кратковременно воспроизвести это состояние с помощью высокоэнергетических ядерных столкновений на коллайдере.

Разрушение старых аксиом

Ранее в научном сообществе господствовало мнение, что кварк-глюонная плазма может возникать только во время столкновений очень тяжелых ионов, таких как свинец, которые более 200 раз тяжелее протонов.

Однако новые экспериментальные данные опровергли это утверждение:

Детекторы ALICE, ATLAS, CMS и LHCb выявили четкие признаки КГП в столкновениях пар кислород-кислород и неон-неон;

Ранее эксперимент ALICE подтвердил наличие сигналов плазмы даже в столкновениях протонов с протонами и протонов со свинцом;

Исследования доказывают, что для образования экстремальной среды достаточно массы более легких атомных ядер.

Столкновение ядер кислорода и неона в Большом адронном коллайдере выявляют признаки кварк-глюонной плазмы - первичного состояния вещества, которое, как считается, восполняло Вселенную сразу после Большого взрыва (источник: CERN)

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Ключевые доказательства существования плазмы

Главным подтверждением образования горячей среды стала потеря энергии быстрыми кварками и глюонами во время прохождения сквозь плазму - эффект "угасания струй".

Коллаборация ATLAS зафиксировала это явление из-за дисбаланса пар частичных струй, возраставшего в лобных столкновениях с большим объемом плазмы.

"Детекторы CMS и LHCb подтвердили угнетение рождения энергичных частиц, причем в системах неон-неон это угнетение оказалось сильнее из-за больших размеров образовавшегося объема плазмы", - рассказали ученые.

Кроме того, детектор ALICE зафиксировал еще одну немаловажную особенность. Частицы, возникавшие после столкновения, двигались не хаотично, а согласованно, будто их захватывал общий поток.

Это свидетельствует о том, что кварк-глюонная плазма ведет себя не как набор отдельных частиц, а как единственное редкое вещество.