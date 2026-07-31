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Новый чип сократил объем данных для спутников в 8 раз: как это удалось

14:17 31.07.2026 Пт
2 мин
Новое устройство обрабатывает данные только через мгновение
aimg Ольга Завада
Новый чип сократил объем данных для спутников в 8 раз: как это удалось Чип Корнелла перешел на гибкие p-биты (фото: Charissa King-O'Brien/Cornell Engineering)
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Ученые создали микрочип нового поколения, способный выполнять вычисления прямо во время передачи беспроводных сигналов. Разработка потребляет менее 200 милливатт энергии и может сделать будущие системы связи более быстрыми, экономными и безопасными.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на научное исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

Собственный "словарь" в радиоэфире

Вместо того чтобы переводить информацию в обычный компьютерный код из нулей и единиц, новый чип превращает ее в короткую серию микроволновых импульсов.

Ученые объясняют: этот принцип похож на то, как большие языковые модели типа ChatGPT разбивают текст на отдельные смысловые блоки - токены.

Благодаря этому чип формирует свой "язык" передачи данных непосредственно в радиоэфире, минуя лишние этапы обработки .

"Это сравнимо с созданием собственного микроволнового словаря. Поскольку данные остаются в форме радиоволн на протяжении всего процесса, мы убираем лишние вычислительные шаги, которые предпринимают обычные системы связи", - объясняет один из разработчиков технологии Бал Говинд.

"Отказ от "перевода" с цифрового кода на радиоволне и наоборот существенно сэкономил задержки в сети и потребление батареи", - добавляет он.

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Сотрудничество со спутниками и защита от хакеров

В ходе испытаний ученые пропускали через чип огромные потоки информации со скоростью нескольких гигабит в секунду.

Устройство генерировало так называемые "вероятностные биты" (p-биты), которые, в отличие от нулей и единиц, могут гибко изменяться под влиянием входного сигнала.

Это позволяет передавать только важнейшую часть данных.

Почему это важно?

Исключительное сжатие: ученые смогли передать снимок тропического шторма со спутника, используя всего 1/8 от исходного объема файла. При этом четкость и детали шторма полностью сохранились.

Спасение для космоса и дронов: у маленьких спутников и беспилотников слабые аккумуляторы и строгие лимиты на передачу данных. Новый чип поможет им отправлять полноценные подробные фото вместо обычных текстовых координат.

Аппаратная защита: перехватить такое сообщение будет практически невозможно - расшифровать его сможет только аналогичный микроволновой чип, настроенный на такой же "словарь" .

Ученые уже подали заявку на патент и готовятся к выводу новой технологии на коммерческий рынок.

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