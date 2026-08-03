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Астрономы объяснили загадку "мертвых" галактик: виноват неожиданный процесс

08:11 03.08.2026 Пн
3 мин
Ученые дали новое объяснение тишины в раннем космосе
aimg Ольга Завада
Астрономы объяснили загадку "мертвых" галактик: виноват неожиданный процесс Астрономы отследили гибель молодой галактики (фото: Joshua Worth из Creative Commons CC-BY license)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Астрономы впервые выяснили, почему некоторые галактики в ранней Вселенной неожиданно перестают рожать новые звезды. Оказалось, что мощные космические ветры буквально выдувают из них газ, необходимый для звездообразования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в профессиональном вестнике Royal Astronomical Society.

Тайна "спящих" гигантов раннего космоса

В первые 1-2 миллиарда лет после Большого взрыва галактики являлись основными "строительными блоками" современной Вселенной. Сначала они выглядели как небольшие скопления материи, которые впоследствии сливались в более крупные космические структуры.

Однако наблюдения с помощью телескопа James Webb обнаружили странную аномалию: астрономы неоднократно находили огромные галактики, уже в самом начале космической истории выглядевшие "мертвыми" или "пассивными".

Они почти не формировали новых звезд, хотя и в свое время пережили мощную вспышку звездообразования.

Долгое время ученые предлагали разные гипотезы этого явления - вплоть до влияния темной энергии на ранних этапах развития космоса.

Однако новое исследование под руководством Ребекки Дэвис из Университета Свинберна доказывает, что причина заключается в особом процессе галактического саморазрушения.

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Смертоносный ветер в галактике CRISTAL-02

Исследователи подробно изучили объект CRISTAL-02 в том состоянии, которым он был только через 1 миллиард лет после Большого взрыва. Оказалось, что этот объект - не одна галактика, а катастрофическое столкновение не менее двух космических структур.

Ученые объяснили: при таких столкновениях газ обычно направляется в центр, это и вызывает бурный всплеск рождения новых светил. Однако этот процесс внушает обратную разрушительную реакцию.

Что происходит?

Космическая вспышка: CRISTAL-02 формировала звезды вдвое быстрее, чем другие подобные галактики той же эпохи.

Взрывы сверхновых: самые массивные звезды очень быстро выгорают и взрываются как сверхновые.

Галактический ветер: серия масштабных взрывов создает сверхмощный ветер, который выталкивает из галактики шлейф холодного газа - главного строительного материала для будущих звезд.

По словам ученых, скорость утечки газа из CRISTAL-02 сейчас вдвое превышает скорость образования новых звезд. При таких условиях галактика полностью истощает свои запасы менее чем за 50 миллионов лет и окончательно погаснет.

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Глобальная космическая проблема или закономерность?

Почти половина массивных галактик на ранних этапах существования Вселенной активно взаимодействует с соседними объектами. Это свидетельствует о том, что разрушительный галактический ветер - не единичная аномалия, а распространенный космический процесс .

"Это сравнимо с очень активным мегаполисом. Галактики сталкиваются и переживают бешеную вспышку рождения звезд. Но когда самые большие из них взрываются сверхновыми, они запускают ветры, которые просто сдувают тот самый газ, который необходим для дальнейшей жизни", - объясняет автор исследования Ребекка Дэвис.

Кроме того, открытие помогает астрономам скорректировать компьютерные модели эволюции Вселенной.

Ранее некоторые ранние галактики казались ученым слишком большими и яркими из-за активных сверхмассивных черных дыр, которые создавали иллюзию большего размера.

Теперь астрономы планируют новые детальные наблюдения с помощью JWST, чтобы исследовать пылевые регионы CRISTAL-02 и найти другие галактики, которые прекращают свое развитие под действием собственного звездного ветра.

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