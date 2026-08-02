Одна из ключевых теорий о Вселенной под угрозой: ученые обнаружили странную закономерность

Ученые получили данные, ставящие под сомнение одну из ключевых теорий современной космологии. Оказалось, что структура Вселенной может быть значительно более упорядоченной, чем считалось до сих пор.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование астрофизиков, опубликованное в журнале Nature .

Новый взгляд на космическую "паутину"

Согласно стандартной космологической модели, если посмотреть на Вселенную в самом общем масштабе, мелкие детали должны "сглаживаться", превращаясь в однородный фон.

Однако итальянские ученые Франческо Силос Лабини и Марк Галоппо обнаружили противоположную картину.

Исследователи разработали новый статистический метод и проанализировали расположение почти 47 миллионов галактик с помощью спектроскопического инструмента Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). Данные охватывают около 11 миллиардов лет космической истории.

Оказалось, что гигантские нити и "стены" из галактик остаются связанными и упорядоченными на приближающихся расстояниях к одному гигапарсеку - около 3,26 миллиарда световых лет.

Порядок вместо хаоса?

Ученые отмечают, что речь не идет о наличии какой-то одной "главной оси" или единого направления в космосе.

Основные выводы исследования:

Сохранение структуры: с увеличением масштаба наблюдения четкие узоры распределения галактик не исчезают, а продолжают воспроизводиться.

Масштаб космической сети: гигантские пустоты и скопления материи сохраняют согласованную ориентацию на расстояниях в миллиарды световых лет.

Сомнения по математическим моделям: если однородность Вселенной на больших масштабах не подтвердится, ученым придется пересмотреть упрощенные математические модели, которые сейчас используются для описания космоса.

Что это значит для науки?

Если результаты команды подтвердятся независимыми исследованиями, физикам придется просмотреть представление о том, как формировалась крупномасштабная структура Вселенной, а также уточнить текущие модели темной материи и гравитации.

В то же время, авторы работы отмечают, что перед тем, как делать окончательные выводы о "научной революции", полученные данные необходимо проверить на еще больших массивах информации и с помощью альтернативных методов анализа.