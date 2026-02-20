Крупный мировой производитель снарядов поможет покупать оружие для ВСУ

Напомним, в прошлом году США и НАТО запустили программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую поставки американского оружия в Украину за счет европейских стран. Киев может получить системы ПВО, ракеты и боеприпасы.

На программу уже выделили средства, в частности, Дания (около 580 млн датских крон), Швеция (275 млн долларов), Норвегия (135 млн долларов), Нидерланды (500 млн евро) и Германия.

В сентябре 2025 года первые поставки военного оборудования по PURL прибыли в Украину, новые ожидаются в ближайшее время.

Согласно последним заявлениям, в программе PURL участвуют большинство стран-членов НАТО - более 20 государств. Недавно к инициативе присоединились Австралия, Новая Зеландия и Япония.

Также Британия выделила пакет финансирования на закупку американского оружия для Украины.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Германия, Нидерланды и Норвегия - это три страны, которые закупили наибольшее количество американского оружия для Украины по программе PURL.

Отметим, что недавно американский лидер Дональд Трамп в очередной раз похвастался, что Америка больше не тратит денег на Украину, в отличие от своих предшественников, а наоборот, зарабатывает на ней благодаря программе PURL.

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что в этом году США поставят Украине собственного оружия на сумму 15 миллиардов долларов, которое оплачивает Европа.