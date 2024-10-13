США развернули батарею ПВО THAAD в Израиле, - Пентагон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер сообщил, что по указанию американского президента Джо Байдена министр обороны США Ллойд Остин санкционировал развертывание батареи THAAD и связанного экипажа военного персонала США в Израиле, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Израиля.

"Батарея THAAD усилит интегрированную систему ПВО Израиля. Это действие подчеркивает твердую приверженность Соединенных Штатов защите Израиля и защите американцев в Израиле от любых дальнейших атак баллистическими ракетами со стороны Ирана", - сообщили в Пентагоне.

В то же время по словам Райдера, это лишь часть более широких изменений, которые армия США сделала в последние месяцы, чтобы поддержать оборону Израиля и защитить американцев от нападений Ирана и вооруженных формирований, связанных с Ираном.

Стоит заметить, что это не первый раз, когда Соединённые Штаты развернули батарею THAAD в данном регионе.

Президент приказал военным развернуть батарею THAAD на Ближнем Востоке в прошлом году после атак 7 октября для защиты американских войск и интересов в регионе.