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США развернули батарею ПВО THAAD в Израиле, - Пентагон

США, Воскресенье 13 октября 2024 20:33
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США развернули батарею ПВО THAAD в Израиле, - Пентагон Фото: Пентагон развернул батарею ПВО в Израиле (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американские военные развернули батарею противовоздушной обороны THAAD в Израиле. Этот шаг должен усилить встроенную систему ПВО Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер сообщил, что по указанию американского президента Джо Байдена министр обороны США Ллойд Остин санкционировал развертывание батареи THAAD и связанного экипажа военного персонала США в Израиле, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Израиля.

"Батарея THAAD усилит интегрированную систему ПВО Израиля. Это действие подчеркивает твердую приверженность Соединенных Штатов защите Израиля и защите американцев в Израиле от любых дальнейших атак баллистическими ракетами со стороны Ирана", - сообщили в Пентагоне.

В то же время по словам Райдера, это лишь часть более широких изменений, которые армия США сделала в последние месяцы, чтобы поддержать оборону Израиля и защитить американцев от нападений Ирана и вооруженных формирований, связанных с Ираном.

Стоит заметить, что это не первый раз, когда Соединённые Штаты развернули батарею THAAD в данном регионе.

Президент приказал военным развернуть батарею THAAD на Ближнем Востоке в прошлом году после атак 7 октября для защиты американских войск и интересов в регионе.

А еще до этого Соединенные Штаты развертывали батарею THAAD в Израиле в 2019 году для обучения и интегрированных учений ПВО.

Напомним, вчера стало известно, что США передадут Израилю системы противоракетной обороны.

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