Большой порт Санкт-Петербург прекратил отгрузку селитры на фоне атак беспилотников, - СМИ

Большой порт Санкт-Петербург на фоне атак беспилотников перестал переваливать селитру. Местные власти в будущем планируют вынести перевалку селитры за пределы города, предположительно в Усть-Лугу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Коммерсантъ ".

Издание уточняет, что Большой порт Санкт-Петербург в феврале прекратил перевалку селитры. Отмечается, что для порта Петербурга это означает потерю весомых 3 миллионов тонн грузов в год.

"Для порта, который и так находится в непростом положении из-за потери торговых сделок с Европой, это достаточно существенный удар", - говорится в сообщении.

По информации источников, операции приостановлены из-за запрета власти на фоне опасений атак беспилотников, при этом принято решение о вынесении перевалки селитры за пределы города.

В качестве нового места перевалки селитры рассматривается Усть-Луга. Однако, сейчас город не готов принимать селитру, поскольку порту необходима модернизация инфраструктуры.

Следует отметить, что накануне Министерство энергетики РФ признало остановку производства топлива на ряде нефтеперерабатывающих заводов и заявило о поиске способа решить проблему. Это прозвучало на фоне участившихся сообщений об ударах дронов по НПЗ в разных областях.