Большой Луг не вернется: ученый рассказал, что будет на месте Каховского водохранилища

На месте бывшего Каховского водохранилища формируется уникальный тополево-вербовый лес, который может стать крупнейшим в Европе. Однако в результате взрыва дамбы и затопления территорий в Украине могла исчезнуть редкий жемчужный василек.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал академик, заведующий отделом геоботаники и экологии Института ботаники им. М. Г. Холодного НАН Украины Яков Дидух .

Главное: Динамическое восстановление: Через три года после катастрофы на дне Каховского водохранилища сформировались тополево-вербовые леса, деревья в которых достигают 5 метров в высоту.

Через три года после катастрофы на дне Каховского водохранилища сформировались тополево-вербовые леса, деревья в которых достигают 5 метров в высоту. Новая экосистема: Восстановление первоначального Великого Луга невозможно из-за изменения рельефа и новых почв; вместо этого формируется сложная "мозаика" из лесов, болот и открытых участков.

Восстановление первоначального Великого Луга невозможно из-за изменения рельефа и новых почв; вместо этого формируется сложная "мозаика" из лесов, болот и открытых участков. Риск "пришельцев": Природные процессы требуют контроля со стороны человека, поскольку свободные территории активно заселяют инвазивные виды (американский клен, аморфа, маслинка), которые угрожают местным экосистемам.

Природные процессы требуют контроля со стороны человека, поскольку свободные территории активно заселяют инвазивные виды (американский клен, аморфа, маслинка), которые угрожают местным экосистемам. Неизвестность: Судьба многих краснокнижных видов остается под вопросом из-за невозможности доступа к оккупированному левому берегу Днепра для проведения исследований.

Перспективы Великого Луга: будет ли он таким, как раньше

"Впервые мы приехали туда через три недели после трагедии и увидели "марсианские" пейзажи. Уже тогда там проросла верба, а к осени она выросла до двух метров", - вспоминает Дидух.

Благодаря плодородному илу, оставшемуся после схода воды, процесс идет чрезвычайно быстро: за три года деревья достигают уже 5 метров.

Специалисты прогнозируют, что в будущем эти участки могут стать крупнейшими пойменными лесами в Европе. При этом формируется сложная "мозаика" из лесов, болот и открытых участков. Однако полное восстановление исторического Великого Луга невозможно.

"Восстановление первоначального состояния в природе невозможно. Того первоначального Большого Луга не будет - рельеф там уже совсем другой, сформировались новые почвы", - отмечает академик.

По мнению Якова Дидуха, тополево-вервый лес сформируется уже через 20 лет (инфографика РБК-Украина)

Угроза со стороны "пришельцев" и неопределенность для краснокнижных видов

Несмотря на самовосстановление природы, вмешательство человека необходимо из-за угрозы со стороны чужеродных видов.

"Активно распространяются клен американский, аморфа и маслинка узколистная. Они будут проникать дальше, а для наших естественных экосистем это губительно. Нужно разумно вмешиваться, чтобы регулировать эти процессы", - подчеркивают ученые.

Судьба некоторых эндемичных видов, в частности занесенных в Красную книгу, остается неизвестной. Значительная часть ареалов их произрастания оказалась на левом берегу Днепра, который до сих пор остается оккупированным, что делает невозможным проведение профессиональных поисковых работ.

"Возможно, исчезли жемчужные васильки, растущие на южных песчаных дюнах. Но чтобы это доказать, нам нужно приехать непосредственно в ареал их произрастания и провести поиски. Сейчас это невозможно", - добавил Дидух.