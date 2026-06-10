Все из-за изменений климата. В Черном море появились американский краб и японская креветка

Глобальное потепление в Украине влияет на биоразнообразие, создавая условия для вытеснения местной флоры и фауны новыми видами из других регионов.

Главное: Климатическое замещение: Глобальное потепление заставляет виды мигрировать; более слабые местные виды уступают место более адаптированным "пришельцам".

Глобальное потепление заставляет виды мигрировать; более слабые местные виды уступают место более адаптированным "пришельцам". Угроза инвазий: Новые виды не только заселяют территории, но и вытесняют или уничтожают местные популяции, разрушая природный баланс.

Новые виды не только заселяют территории, но и вытесняют или уничтожают местные популяции, разрушая природный баланс. Черноморский кейс: В Черном море стремительно распространяются американский голубой краб, японская креветка и рапаны.

В Черном море стремительно распространяются американский голубой краб, японская креветка и рапаны. Государственный уровень: Экологические изменения требуют немедленного законодательного регулирования и разработки стратегий защиты на уровне громад и природоохранных территорий.

Изменение ареалов и конкуренция за выживание

Основная опасность заключается в том, что виды, которые не способны адаптироваться к быстрому потеплению и засухам, постепенно теряют свои позиции. Их место занимают более выносливые организмы, среди которых становится все больше инвазионных видов.

"Изменение климата может вызвать изменения в ареалах распространения видов. Менее толерантные к потеплению и засушливым условиям виды могут заменяться видами, которые более адаптированы к этим условиям. И это могут быть как наши местные виды, так и новые "пришельцы" - неместные инвазивные виды, которые быстро распространяются и вытесняют местных представителей", - объясняет Софья Садогурская.

"Новые обитатели" Черного моря

Ярким примером такой экспансии является экосистема Черного моря. Благодаря изменению климатических условий, водные пространства становятся более пригодными для видов, которые раньше здесь не встречались или не могли массово размножаться.

"В последние годы в Черном море все чаще встречаются такие неместные виды, как американский голубой краб, японская речная креветка, и даже уже привычные моллюски рапаны, которые на самом деле попали сюда из Японского моря", - отмечает эксперт.

По словам Садогурской, проблема заключается в том, что эти виды, попадая в новые условия, активно адаптируются и начинают вытеснять местные виды, которые не готовы к таким быстрым экологическим изменениям.

Потребность в законодательном регулировании

Распространение инвазионных видов из-за климатического фактора является серьезным вызовом, который невозможно игнорировать. По мнению эксперта, этот вопрос требует комплексного подхода на уровне государства.

"Такая большая проблема распространения инвазионных требует законодательного регулирования на уровне государства, а также конкретных мероприятий в рамках природоохранных объектов и громад. Это еще один дополнительный вызов, связанный с изменением климата", - заключает представительница ОО "Екодія".