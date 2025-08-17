ua en ru
На юге Украины реки уже пересыхают: гидролог объяснила, чего ждать в будущем

Воскресенье 17 августа 2025 08:00
На юге Украины реки уже пересыхают: гидролог объяснила, чего ждать в будущем Малые реки в Украине под угрозой обмеления и высыхания (фото иллюстративное: Всемирного фонда природы WWF-Украина)
Автор: Василина Копытко

На юге и юго-востоке Украины уже наблюдают долговременные риски высыхания рек. Сценарии полного исчезновения водотоков могут реализоваться в течение следующих 50 лет, если не принимать комплексных мер.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала руководитель направления "Вода" Всемирного фонда природы WWF-Украина, кандидат географических наук Оксана Коноваленко.

Что угрожает рекам юга Украины

По ее словам, этим летом благоприятные условия для сохранения водных ресурсов наблюдаются в центральных и северных регионах. Юг страны, наоборот, остается уязвимым к засухам и требует системных мер по защите рек.

"На юге уже есть реки, которые пересыхают, преимущественно те, что впадают в Азовское и Черное моря. При отсутствии осадков они могут полностью высыхать, а после дождей превращаться во временные водотоки", - отмечает Коноваленко.

Причины проблем - неравномерное распределение водных ресурсов и загрязнение. Малые реки мелеют и зарастают из-за избытка органических веществ. Локальная расчистка русел не дает длительного эффекта: нужен комплексный подход, который включает модернизацию очистных сооружений, восстановление водоохранных полос и пересмотр землепользования.

"Во многих местах землю распахивают почти до самых берегов, лишая реки естественной защиты. Если это будет продолжаться, проблема будет только обостряться", - добавляет гидролог.

Также Коноваленко отмечает, что климатические изменения оказывают значительное влияние на водные ресурсы, поскольку уменьшение количества и интенсивности осадков приводит к обмелению рек и озер. А высокие температуры воздуха увеличивают испарение с водных поверхностей.

На юге Украины реки уже пересыхают: гидролог объяснила, чего ждать в будущемМалые реки массово зарастают и мелеют (фото иллюстративное: Всемирного фонда природы WWF-Украина)

Ранее мы писали о том, надо ли восстанавливать Каховское водохранилище в будущем.

Читайте также о том, в каком состоянии сейчас Черное море и что происходит с его жителями - интервью с морским биологом Виктором Демченко.

