ua en ru
Пт, 29 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Что ждет юг без Каховского водохранилища: оценка ученых НАН

21:10 29.05.2026 Пт
2 мин
Последствия подрыва плотины уже являются критическими
aimg Валерий Ульяненко
Что ждет юг без Каховского водохранилища: оценка ученых НАН Фото: подрыв Каховской ГЭС (facebook.com Ukrhydroenergo)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Потеря Каховского водохранилища ставит под угрозу будущее сельского хозяйства и экосистемы всего южного региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной академии наук.

Читайте также: Грозит ли Украине гидрологическая засуха и почему реки мелеют: блиц с гидрологом

По данным НАН Украины, последствия подрыва плотины уже являются критическими: на отдельных участках потери площадей под сельскохозяйственными культурами достигли от 71% до 98%.

"Наука должна не только оценить последствия этой катастрофы, но и предложить инструменты для принятия ответственных государственных решений", - отметил вице-президент НАН Вячеслав Богданов.

Ученые отметили, что в годы с критически низкой водностью дефицит воды в бассейне Днепра может превратиться в масштабную и долговременную проблему для Юга.

Несмотря на то, что на месте, где раньше находилось Каховское водохранилище, образовалось большое количество водоемов - они не способны обеспечить необходимые объемы водоснабжения.

Ученые отмечают, что в маловодные годы дефицит воды в бассейне Днепра превратится в хроническую проблему. Основные выводы исследования:

  • Водоемы-излишки на месте бывшего хранилища не способны обеспечить потребности региона.
  • Подземные воды имеют потенциал, однако их использование требует дополнительных научных обоснований.
  • Экоцид продолжается: изменение водного режима уже разрушает рыбные ресурсы и уникальную растительность Нижнего Днепра.

"Будущие решения по Каховскому водохранилищу не могут сводиться к выбору "восстанавливать или не восстанавливать". Фактически речь идет о том, какой будет система водообеспечения, развитие сельского хозяйства, состояние экосистем и экономика юга Украины в последующие десятилетия", - говорится в заявлении НАН.

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российская армия взорвала дамбу Каховской ГЭС, что повлекло масштабную катастрофу. В результате прорыва вода затопила значительное количество поселений на Херсонщине, Николаевщине, а также в Запорожской и Днепропетровской областях.

Отметим, гидролог рассказала, что на юге и юго-востоке Украины наблюдают долговременные риски высыхания рек. Водотоки могут могут могут полностью исчезнуть в течение 50 лет, если не принимать меры.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Каховське водосховище НАН Украины
Новости
Украинцев предупредили об угрозе обстрелов на выходных: особенно - Киев
Украинцев предупредили об угрозе обстрелов на выходных: особенно - Киев
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем