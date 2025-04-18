Пасха в храме во время войны: в ГСЧС сказали, к чему готовиться и как уберечь жизнь

Пасхальные праздники в условиях полномасштабной войны с РФ являются потенциально опасными. Поэтому спасатели просят украинцев, которые планируют посещать храмы в ближайшие выходные, быть особенно внимательными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника управления Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Романа Циреня.

Что нужно сделать до посещения храма на Пасху

Прежде всего в ГСЧС рекомендуют больше узнать о локации, которую верующие планируют посетить, - где расположено ближайшее укрытие.

"Во многих культовых сооружениях есть подвальные помещения, они используются как самое простое укрытие", - уточнил Цирень.

Он отметил, что сначала нужно "сориентироваться, потому что на праздники в храмы пойдут очень много наших граждан с детьми".

"Личная ответственность и является залогом того, чтобы не случилось беды с нашими гражданами", - подчеркнул эксперт.

Как не пострадать в храме: главные опасности

По словам спасателя, культовые сооружения имеют определенную специфику - там часто используют открытый огонь, поэтому существуют риски возникновения пожаров.

"Граждане зажигают свечи - как символ света и добра. В то же время свечи несут опасность", - отметил Цирень.

Поэтому с духовенством уже были проведены беседы насчет безопасного обращения с огнем во время богослужений.

Речь шла, в частности, о расположении подсвечников, которые используются в церквях.

"Не ближе одного метра до горючих конструкций - это такая превентивная мера", - уточнил представитель ГСЧС.

Еще одной опасностью является скопление людей во время организации мероприятий, ведь в тесных помещениях вероятны травмирования во время давки.

"С духовенством также проведены беседы, чтобы они могли управлять и не перенасыщать помещения людьми, поскольку это может вызвать давку", - рассказал Цирень.

Он объяснил, что священники должны следить "за накоплением людей". Чтобы они, соблюдая очередь, могли зайти в храм и освятить пасхальные корзины.