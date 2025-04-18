Великдень у храмі під час війни: у ДСНС сказали, до чого готуватись та як уберегти життя

Великодні свята в умовах повномасштабної війни з РФ є потенційно небезпечними. Тож рятувальники просять українців, які планують відвідувати храми найближчими вихідними, бути особливо уважними.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг начальника управління Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Романа Циреня.

Що потрібно зробити до відвідування храму на Великдень

Перш за все у ДСНС рекомендують більше дізнатись про локацію, яку віряни планують відвідати, - де розташоване найближче укриття.

"У багатьох культових спорудах є підвальні приміщення, вони використовуються як найпростіше укриття", - уточнив Цирень.

Він зауважив, що спершу потрібно "зорієнтуватися, тому що на свята до храмів підуть дуже багато наших громадян з дітьми".

"Особиста відповідальність і є запорукою тому, щоб не трапилося біди з нашими громадянами", - наголосив експерт.

Як не постраждати у храмі: головні небезпеки

За словами рятувальника, культові споруди мають певну специфіку - там часто використовують відкритий вогонь, тож існують ризики виникнення пожеж.

"Громадяни запалюють свічки - як символ світла та добра. Водночас свічки несуть небезпеку", - зауважив Цирень.

Відтак із духовенством вже були проведені бесіди щодо безпечного поводження з вогнем під час богослужінь.

Йшлося, зокрема, про розташування підсвічників, які використовуються у церквах.

"Не ближче як один метр до горючих конструкцій - це такий превентивний захід", - уточнив представник ДСНС.

Ще однією небезпекою є скупчення людей під час організації заходів, адже у тісних приміщеннях ймовірні травмування під час тисняви.

"Із духовенством також проведені бесіди, щоб вони могли керувати й не перенасичувати приміщення людьми, оскільки це може викликати тисняву", - розповів Цирень.

Він пояснив, що священники мають стежити "за накопиченням людей". Щоб вони, дотримуючись черги, могли зайти до храму та освятити великодні кошики.