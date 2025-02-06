Пасха, Благовещение и Вербное воскресенье. Список и точные даты церковных праздников весной 2025

Перечень и точные даты церковных праздников весной 2025 года

Согласно действующему церковному календарю, практически на каждый день года приходятся упоминания о тех или иных святых, праведниках, великомучениках или других знаковых для верующих лицах.

В то же время некоторые даты (или целые периоды) отличаются от других своей значимостью и особыми традициями.

Поэтому ниже предлагаем вам перечень с датами важнейших церковных праздников (поминальных и памятных дней), которые приходятся на весенние месяцы 2025 года - март, апрель и май.

2 марта (воскресенье) - Неделя сыропустная, прощенная. Воспоминание Адамова изгнания из рая. Заговенье на Великий пост.

Последний день Масленицы и первый день Великого поста (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

3 марта (понедельник) - 1-я неделя Великого поста (его начало).

9 марта (воскресенье) - 1-е воскресенье Великого поста. Торжество православия. Литургия по чину святителя Василия Великого.

10 марта (понедельник) - 2-я неделя Великого поста.

15 марта (суббота) - суббота 2-й недели Великого поста (день особого поминовения умерших). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

16 марта (воскресенье) - 2-е воскресенье Великого поста. Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Литургия по чину святителя Василия Великого.

17 марта (понедельник) - 3-я неделя Великого поста.

22 марта (суббота) - суббота 3-й недели Великого поста (день особого поминовения умерших). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

23 марта (воскресенье) - 3-е воскресенье Великого поста, Крестопоклонное. Литургия по чину святителя Василия Великого.

24 марта (понедельник) - 4-я неделя Великого поста.

25 марта (вторник) - Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (двунадесятый непереходящий праздник). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

Праздник Благовещения по церковному календарю (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

26 марта (среда) - Собор архангела Гавриила. Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.

29 марта (суббота) - суббота 4-й недели Великого поста (день особого поминовения умерших).

30 марта (воскресенье) - 4-е воскресенье Великого поста. Литургия по чину святителя Василия Великого.

31 марта (понедельник) - 5-я неделя Великого поста.

3 апреля (четверг) - Четверг Великого канона. Литургия Преждеосвященных Даров.

5 апреля (суббота) - Похвала Пресвятой Богородицы (суббота акафистная). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

6 апреля (воскресенье) - 5-е воскресенье Великого поста. Литургия по чину святителя Василия Великого.

7 апреля (понедельник) - 6-я неделя Великого поста (вербная неделя).

12 апреля (суббота) - Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря. Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

13 апреля (воскресенье) - 6-е воскресенье Великого поста, ваий, цветоносное, вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим (двунадесятый переходящий праздник). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

Вербное воскресенье (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

14 апреля (понедельник) - Страстная неделя. Великий понедельник. Литургия Преждеосвященных Даров.

15 апреля (вторник) - Великий вторник. Литургия Преждеосвященных Даров.

16 апреля (среда) - Великая среда. Литургия Преждеосвященных Даров.

17 апреля (четверг) - Великий четверг. Воспоминание тайной вечери. Литургия по чину святителя Василия Великого.

18 апреля (пятница) - Великая пятница. Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа. Строгий пост.

19 апреля (суббота) - Великая суббота. Литургия по чину святителя Василия Великого.

20 апреля (воскресенье) - Светлое Христово Воскресение. Пасха. Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

Пасха-2025 (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

21 апреля (понедельник) - Пасхальная неделя. Общица. Светлый понедельник.

22 апреля (вторник) - Светлый вторник. Иверской иконы Божией Матери.

23 апреля (среда) - Светлая среда.

24 апреля (четверг) - Светлый четверг.

25 апреля (пятница) - Светлая пятница. Иконы Божией Матери "Живоносный источник".

26 апреля (суббота) - Светлая суббота. Поминовение жертв Чернобыльской аварии (день особого поминовения умерших).

27 апреля (воскресенье) - Антипасха. 2-е воскресенье после Пасхи, апостола Фомы.

28 апреля (понедельник) - 2-я неделя после Пасхи. Проводы.

4 мая (воскресенье) - 3-е воскресенье после Пасхи, святых женщин-мироносиц.

5 мая (понедельник) - 3-я неделя после Пасхи.

8 мая (четверг) - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Поминовение погибших во ІІ Мировой войне (день особого поминовения умерших).

9 мая (пятница) - Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в город Бар.

10 мая (суббота) - Апостола Симона Зилота.

11 мая (воскресенье) - 4-е воскресенье после Пасхи, о парализованном.

12 мая (понедельник) - 4-я неделя после Пасхи. День тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания (памятный день).

14 мая (среда) - Преполовение Пятидесятницы.

18 мая (воскресенье) - 5-е воскресенье после Пасхи, о самарянке.

19 мая (понедельник) - 5-я неделя после Пасхи.

21 мая (среда) - Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.

25 мая (воскресенье) - 6-е воскресенье после Пасхи, о слепом.

26 мая (понедельник) - 6-я неделя после Пасхи.

28 мая (среда) - Отдание праздника Пасхи.

29 мая (четверг) - Вознесение Господне (двунадесятый переходящий праздник).



Вознесение Господне в 2025 году (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Как видим, некоторые периоды весной являются "особыми" для верующих: