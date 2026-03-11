RU

Общество Образование Деньги Изменения

Пасха 2026 в Украине: будет ли дополнительный выходной

07:30 11.03.2026 Ср
3 мин
Светлое Христово Воскресение - время для отдыха и встречи с близкими, однако война все меняет
aimg Ирина Костенко
Пасха - особый праздник для многих украинцев (фото иллюстративное: Getty Images)

Пасха 2026 приходится на апрель, поэтому украинцы могут начинать готовиться к празднику уже сейчас. Однако многих волнует важный вопрос - будет ли в понедельник дополнительный выходной, несмотря на военное положение.

Подробнее о точной дате, на которую приходится Светлое Христово Воскресение в этом году, и ситуации с выходными днями во время войны, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: От Масленицы до Пасхи 2026: ПЦУ напомнила, когда Великий пост и какие даты самые важные

Главное:

  • Когда празднуем: дата Пасхи в апреле 2026 года отличается для православных и католиков (между ними - неделя).
  • Дополнительный выходной: во время действия военного положения в Украине определенные нормы трудового законодательства "поставлены на паузу".
  • Решение работодателей: отдых некоторых украинцев на Пасху может быть длиннее, чем у других.

Когда украинцы будут праздновать Пасху 2026

Традиционно Светлое Христово Воскресение, которое Церковь почитает как "праздник над праздниками", отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия (условно 20-21 марта).

Готовятся верующие ПЦУ к этому событию в течение 40-дневного Великого поста.

При этом православные и католики используют для вычисления даты праздника разные методики расчета (Пасхалии), поэтому не всегда отмечают Пасху в один и тот же день.

В 2026 году разница между датами праздника у христиан западного и восточного обрядов составляет неделю:

  • католики будут отмечать Пасху 5 апреля;
  • православные - в следующее воскресенье - 12 апреля.

Стоит отметить, что ранее в ПЦУ объяснили: традиция исчисления Пасхалии является общей для почти всех Поместных Православных Церквей и может быть изменена только их общим решением.

Кроме того, дата празднования Пасхи является общей и для тех, кто придерживается так называемого "старого" стиля - юлианского календаря, и для тех, кто живет по "новому" стилю - новоюлианскому календарю.

Будет ли после Пасхи дополнительный выходной

Согласно Кодексу законов о труде (КЗоТ), Пасха в Украине признается большим религиозным праздником, поэтому в этот день "работа не должна проводиться".

В мирное время, поскольку Светлое Христово Воскресение приходится на воскресенье, выходной день должен автоматически перенестись на следующий за ним понедельник.

Однако после полномасштабного вторжения РФ ситуация изменилась - во время действия военного положения в Украине нормы КЗоТ насчет праздничных и нерабочих дней временно приостановлены.

Так, согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения":

  • официальные праздничные дни отменяются;
  • дополнительные выходные не являются обязательными и не переносятся на будни.

Следовательно, официально дополнительного выходного дня в понедельник после Пасхи в Украине не будет.

В то же время в негосударственных учреждениях окончательное решение об отдыхе работников остается за работодателем.

То есть отдельные компании и предприятия могут сделать этот день выходным, но только по собственному усмотрению и для своих сотрудников.

Напомним, ранее в ПЦУ рассказали, стоит ли бояться проклятий и как просить благословения у священника.

Читайте также, когда праздник Благовещения и поминальные дни - какие даты в марте нельзя пропустить.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2026, пресс-служба ПЦУ в Facebook, Wikipedia, веб-сайт Святого Престола (Ватикана) Vatican.va, Кодекс законов о труде Украины, ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

