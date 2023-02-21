Большая приватизация: в Украине утвердили порядок электронных аукционов

Украинское правительство утвердило порядок проведения электронных аукционов для большой приватизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе заседания Кабмина.
По его словам, сейчас три основных элемента антикоррупционной стратегии правительства - это диджитализация, дерегуляция и уменьшение роли государства в экономике. Последний пункт предусматривает, что частный сектор будет драйвером для роста и восстановления, а "государство будет его опорой". Поэтому в Украине продолжается приватизация.
Шмыгаль напомнил, что с начала так называемой малой приватизации на открытых аукционах государство привлекло 747 млн грн, а предприниматели со всей страны получили возможности для развития своего дела.
"Правительство утверждает порядок проведения электронных аукционов во время крупной приватизации. Делаем процесс более прозрачным, конкурентным и результативным", - добавил премьер.
Напомним, ранее стало известно, что в Украине впервые выставили на приватизацию морской порт - "Усть-Дунайск" в Одесской области.
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