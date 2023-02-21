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Большая приватизация: в Украине утвердили порядок электронных аукционов

Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство утвердило порядок проведения электронных аукционов для большой приватизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе заседания Кабмина.

По его словам, сейчас три основных элемента антикоррупционной стратегии правительства - это диджитализация, дерегуляция и уменьшение роли государства в экономике. Последний пункт предусматривает, что частный сектор будет драйвером для роста и восстановления, а "государство будет его опорой". Поэтому в Украине продолжается приватизация.

Шмыгаль напомнил, что с начала так называемой малой приватизации на открытых аукционах государство привлекло 747 млн грн, а предприниматели со всей страны получили возможности для развития своего дела.

"Правительство утверждает порядок проведения электронных аукционов во время крупной приватизации. Делаем процесс более прозрачным, конкурентным и результативным", - добавил премьер.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине впервые выставили на приватизацию морской порт - "Усть-Дунайск" в Одесской области.

Также мы писали, что правительство Украины одобрило процедуру продажи арестованных активов России.

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Денис Шмыгаль