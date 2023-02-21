Большая приватизация: в Украине утвердили порядок электронных аукционов

По его словам, сейчас три основных элемента антикоррупционной стратегии правительства - это диджитализация, дерегуляция и уменьшение роли государства в экономике. Последний пункт предусматривает, что частный сектор будет драйвером для роста и восстановления, а "государство будет его опорой". Поэтому в Украине продолжается приватизация.

Шмыгаль напомнил, что с начала так называемой малой приватизации на открытых аукционах государство привлекло 747 млн грн, а предприниматели со всей страны получили возможности для развития своего дела.

"Правительство утверждает порядок проведения электронных аукционов во время крупной приватизации. Делаем процесс более прозрачным, конкурентным и результативным", - добавил премьер.