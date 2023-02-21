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Велика приватизація: в Україні затвердили порядок електронних аукціонів

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (kmu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Український уряд затвердив порядок проведення електронних аукціонів для великої приватизації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

За його словами, зараз три основні елементи антикорупційної стратегії уряду - це диджиталізація, дерегуляція та зменшення ролі держави в економіці. Останній пункт передбачає, що приватний сектор буде драйвером для зростання та відновлення, а "держава буде його опорою". Тому в Україні продовжується приватизація.

Шмигаль нагадав, що з початку так званої малої приватизації на відкритих аукціонах держава залучила 747 млн грн, а підприємці з усієї країни отримали можливості для розвитку своєї справи.

"Уряд затверджує порядок проведення електронних аукціонів під час великої приватизації. Робимо процес більш прозорим, конкурентним та результативним", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні вперше виставили на приватизацію морський порт - "Усть-Дунайськ" в Одеській області.

Також ми писали, що уряд України схвалив процедуру продажу заарештованих активів Росії.

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Денис Шмигаль