Велика приватизація: в Україні затвердили порядок електронних аукціонів

За його словами, зараз три основні елементи антикорупційної стратегії уряду - це диджиталізація, дерегуляція та зменшення ролі держави в економіці. Останній пункт передбачає, що приватний сектор буде драйвером для зростання та відновлення, а "держава буде його опорою". Тому в Україні продовжується приватизація.

Шмигаль нагадав, що з початку так званої малої приватизації на відкритих аукціонах держава залучила 747 млн грн, а підприємці з усієї країни отримали можливості для розвитку своєї справи.

"Уряд затверджує порядок проведення електронних аукціонів під час великої приватизації. Робимо процес більш прозорим, конкурентним та результативним", - додав прем'єр.