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Уйдут с молотка. Кабмин одобрил процедуру продажи арестованных активов РФ

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Украина, Пятница 10 февраля 2023 18:05
Уйдут с молотка. Кабмин одобрил процедуру продажи арестованных активов РФ Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 10 февраля, правительство Украины одобрило процедуру продажи арестованных активов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сегодня принимаем постановление о том, каким образом будут проходить продажи конфискованных российских активов и имущества. Мы заморозили и конфисковали сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам в Украине", - говорится в сообщении.

Шмыгаль объяснил, что многие из этих объектов сейчас фактически простаивают. Правительство запустит абсолютно открытую и прозрачную продажу этого имущества. Премьер объяснил, что это будут открытые аукционы, где украинский или иностранный бизнес может приобрести конфискованные объекты.

"Все средства направят на восстановление Украины, энергосистемы, жилья людей, разминирование и другие вещи, которые возвращают надежду на лучшее будущее. Аукционы будут проходить по тому же принципу, что и малая приватизация. Отвечать за них будет Фонд государственного имущества", - добавил премьер-министр.

Напомним, что государственный бюджет Украины хранит уже 17 млрд гривен арестованных российских активов, которые запланировано направить на восстановление инфраструктуры страны.

На днях РБК-Украина сообщало, что правительство Украины назвало основные приоритеты программы быстрого обновления.

Недавно РБК-Украина сообщало, что экономика Украины по итогам 2022 года сократилась более чем на 35% из-за полномасштабного российского вторжения. Ежемесячный дефицит бюджета страны оценивается в 5 млрд долларов.

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