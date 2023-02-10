Уйдут с молотка. Кабмин одобрил процедуру продажи арестованных активов РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сегодня принимаем постановление о том, каким образом будут проходить продажи конфискованных российских активов и имущества. Мы заморозили и конфисковали сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам в Украине", - говорится в сообщении.

Шмыгаль объяснил, что многие из этих объектов сейчас фактически простаивают. Правительство запустит абсолютно открытую и прозрачную продажу этого имущества. Премьер объяснил, что это будут открытые аукционы, где украинский или иностранный бизнес может приобрести конфискованные объекты.

"Все средства направят на восстановление Украины, энергосистемы, жилья людей, разминирование и другие вещи, которые возвращают надежду на лучшее будущее. Аукционы будут проходить по тому же принципу, что и малая приватизация. Отвечать за них будет Фонд государственного имущества", - добавил премьер-министр.