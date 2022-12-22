В Украине впервые выставят на приватизацию морской порт: названа цена

"До большой войны об Усть-Дунайске почти все забыли. Основные инвестиции уходили в другие морские порты. Но в этом году "Усть-Дунайск" начал играть важнейшую роль в мировой продовольственной безопасности. Он одним из первых возобновил работу после начала полномасштабного вторжения РФ. У него большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия. Для этого нужны инвестиции, которые может принести частный бизнес", – заявил глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

По его словам, после 24 февраля порт был заблокирован, но уже 1 апреля возобновил работу – в тот день оттуда вышло первое судно. С тех пор порт перевалил на экспорт 153 тысяч тонн зерна. Кроме того, он обрабатывает импортные грузы, в том числе соль и рис. С 1 апреля порт перевалил 58,3 тысяч тонн импортных потребительских товаров.

За январь-сентябрь 2022 года Усть-Дунайск получил 848 тысяч грн чистой прибыли. За январь-ноябрь он уплатил более 9 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.

Порт состоит из трех активов - самого порта в Вилково Одесской области, портопункта "Килия" в одноименном городе и базы обслуживания лихтеровозов на острове Шабаш. Непосредственно погрузочно-разгрузочные работы производятся в портопункте Килия, расположенном на 54 км реки Дунай.