Главная » Новости » Происшествия

Дроны подожгли НПЗ на Кубани, а в Севастополе - "одна из самых продолжительных атак"

Вторник 17 февраля 2026 08:53
Дроны подожгли НПЗ на Кубани, а в Севастополе - "одна из самых продолжительных атак" Фото: в РФ горел нефтезавод в Краснодарском крае (t.me mchs_official)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 17 февраля дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Также в оккупированном Севастополе заявили об "одной из самых продолжительных атак" за последнее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA и заявления местных властей.

Дроны в РФ

Так, в Краснодарском крае РФ прогремела серия мощных взрывов. Дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ильском.

Сообщается, что в результате ударов на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы публикуют видео с огнем и дымом.

По данным оперштаба Краснодарского края, в результате атаки БпЛА на Ильском НПЗ произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара составила около 700 кв. м.

К ликвидации последствий привлекли 72 человека и 21 единицу техники, в том числе специалистов МЧС РФ и пожарный поезд. По предварительной информации, пострадавших нет.

Речь идет об Ильском нефтеперерабатывающем заводе - предприятии в Краснодарском крае, которое входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного федерального округа РФ.

Завод осуществляет приемку, хранение и переработку углеводородного сырья, а также отгрузку продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.

По данным открытых источников, предприятие задействовано в обеспечении российского военно-промышленного комплекса.

Атака на Крым

Также в ночь на 17 февраля о массированной атаке заявили в оккупированном Севастополь. Местные оккупационные власти сообщили об "одной из самых продолжительных атак" за последнее время .

По словам местного губернатора, в течение ночи силы ПВО и Черноморского флота РФ якобы сбили более 24 беспилотников.

Атаки на Ильский НПЗ

Напомним, Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ уже неоднократно оказывался под ударами.

В частности, в новогоднюю ночь Силы обороны Украины нанесли удар по Ильскому НПЗ, а также по ряду других важных объектов на территории России.

Кроме того, атаки на Ильский нефтеперерабатывающий завод фиксировались ранее - в феврале 2025 года, а также в июле и сентябре.

