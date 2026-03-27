Большая делегация из ЕС приедет в Украину в годовщину Бучи: Сибига раскрыл детали

17:05 27.03.2026 Пт
2 мин
Европейские дипломаты посетят Украину в символическую дату
aimg Сергей Козачук
Большая делегация из ЕС приедет в Украину в годовщину Бучи: Сибига раскрыл детали

Представительница ЕС Кая Каллас и министры иностранных дел стран Евросоюза приедут в Киев 31 марта.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.

Визит европейской делегации совпадает с годовщиной освобождения Киевщины от российских оккупантов. Глава МИД подчеркнул, что выбор этого дня является сознательным шагом для почтения памяти жертв агрессии.

"Эта дата символическая. Мы отметим печальную годовщину резни в Буче и подтвердим свою приверженность привлечению российских преступников к ответственности за это и другие преступления", - подчеркнул Сибига.

Приоритеты переговоров

Кроме юридических аспектов наказания РФ, дипломаты сосредоточатся на практической помощи Украине в условиях продолжающейся войны. Стороны обсудят расширение военной поддержки и координацию шагов для обеспечения долгосрочного мира на континенте.

"Мы также обсудим поддержку Украины со стороны ЕС, давление на Россию и усилия по достижению мира и защиты долгосрочной стабильности в Европе", - добавил министр.

Андрей Сибига поблагодарил Каи Каллас и европейских коллег за то, что они приняли приглашение посетить украинскую столицу в такой важный период.

Дипломатическая активность Андрея Сибиги

Напомним, в последнее время украинская дипломатия усилила работу над разрывом связей с агрессором и укреплением стратегического партнерства с Западом.

В частности, на днях Кабинет Министров Украины прекратил действие 116 международных соглашений, заключенных с РФ, Беларусью и в рамках СНГ. По словам главы МИД, Украина окончательно прощается с советским наследием, чтобы избавиться от всего, что ее ослабляет.

Кроме того, на полях встречи G7 во Франции Андрей Сибига провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили усиление давления на Россию как ключевой фактор для завершения войны, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

