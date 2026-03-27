Сибига и Рубио обсудили войну в Украине на G7 во Франции

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Темами переговоров стали война РФ против Украины и текущая ситуация на Ближнем Востоке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Сибиги в соцсети Х.

Встреча Сибиги и Рубио состоялась на полях министерской встречи G7 во Франции.

"Роль США в продвижении мирных усилий остается критически важной. Предложения Украины являются реалистичными и осуществимыми. Давление на Россию является ключевым для того, чтобы заставить Москву прекратить войну", - рассказал министр.

Он добавил, что общался с Рубио о событиях на Ближнем Востоке и отметил, что позиция Украины заключается в том, что режимы в Москве и Тегеране сотрудничают, чтобы продолжить войну, поэтому они должны почувствовать консолидированное давление.

"Практическая помощь Украины государствам Залива в защите от иранского террора продемонстрировала нашу роль как партнера по безопасности и контрибутора. Вопрос противодействия российской агрессии против Украины должен оставаться среди приоритетов международной повестки дня", - отметил глава МИД.

Стоит добавить, что сам госсекретарь США Марк Рубио встречу пока не комментировал.