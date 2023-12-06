Великобритания введет новый пакет санкций против России

Великобритания в среду, 6 декабря, объявит о введении нового пакета санкций против лиц и групп иностранных поставщиков, которые экспортируют военное оборудование и детали в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское правительство.

Санкционные меры призваны лишить режим Владимира Путина ресурсов для производства оружия, которое применяется в незаконной войне против Украины.

"Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины. Если мы позволим агрессии Путина достичь успеха, это подбодрит тех, кто бросает вызов демократии и угрожает нашему образу жизни. Мы не можем позволить им победить", - заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Помощь Великобритании для Украины

Великобритания является одним из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения России. На 2023-2024 годы общий объем британской гуманитарной помощи Украине составляет 127 млн фунтов стерлингов.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в среду, 6 декабря, посетит с официальным визитом США. Накануне визита он объявил новый зимний пакет гуманитарной помощи Украине на 37 млн фунтов.

На днях Кэмерон заявил, что если не остановить российского диктатора Владимира Путина в Украине, он вернется за добавкой.

Санкции Британии против России

В начале ноября Великобритания ввела санкции против 29 физических и юридических лиц в золотом и нефтяном секторах России. В новые списки попали как российские олигархи и бизнесмены, так и пособники из третьих стран, которые формируют военные доходы агрессора.

В сентябре британское правительство ввело санкции против чиновников российских оккупационных администраций в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму. Их активы будут заморожены, а въезд запрещен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.