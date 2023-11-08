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Британия ввела санкции против нефтяного и золотодобывающего секторов России

Лондон, Среда 08 ноября 2023 13:59
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Британия ввела санкции против нефтяного и золотодобывающего секторов России Фото: Лондон расширил санкции против России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Великобритания ввела санкции против 29 физических и юридических лиц в золотом и нефтяном секторах России. В новые списки включены как российские олигархи и бизнесмены, так и пособники из третьих стран, формирующие военные доходы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Британии.

Как отметил министр иностранных дел Джеймс Клеверли, санкции продолжают наносить тяжелый удар по военной экономике Кремля, лишив Путина на сегодняшний день более 400 млрд долларов для финансирования его незаконного вторжения в Украину.

"Сегодняшние санкции ударят по тем, кто оказал помощь Путину, помогая ему уменьшить воздействие наших санкций на российское золото и нефть - два важнейших источника доходов российской военной машины. Искореняя и закрывая эти пути обхода, мы продолжим блокировать Путина и позаботимся о том, чтобы его военные усилия в Украине закончились провалом", - добавил он.

Кто попал в список

В число компаний, попавших под санкции, входит базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах сеть, которая несет ответственность за перенаправление более 300 млн долларов доходов от золота в Россию.

Великобритания также ввела санкции против двух крупнейших российских производителей золота, Nord Gold PLC и Highland Gold Mining Limited, а также российских олигархов Владислава Свиблова и Константина Струкова.

Великобритания также ввела санкции в отношении Paramount Energy & Commodities DMCC. Известно, что эта структура использует обманные методы доставки, а также непрозрачные структуры собственности и использовалась Россией для смягчения удара связанных с нефтью санкций, введенных Великобританией в координации с партнерами по "Большой семерке".

Великобритания также предприняла сегодня действия, чтобы разрушить тайную сеть закупок, используемую Россией для приобретения важнейших западных технологий, введя санкции против ООО "ТК Флай Бридж", компании, закупающей товары двойного назначения для российских производителей электроники НПП "Исток" и Ecitech. Под санкции этой тайной сети также попали основатель ООО "ТК Флай Бридж" Максим Ермаков и восемь членов совета директоров НПП "Исток".

Санкции Британии и ЕС

На сегодняшний день Великобритания ввела санкции в отношении более 1800 физических лиц, компаний и групп в рамках режима санкций против России, включая 129 олигархов с совокупным чистым капиталом в 145 млрд фунтов стерлингов на момент вторжения.

Европейский Союз намерен представить 12-й пакет санкций против России в начале следующей недели. Под ограничения, среди прочего, попадут поставки алмазов из страны-агрессора.

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