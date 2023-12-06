ua en ru
Ср, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава МИД Британии объявил о выделении пакета гуманитарной помощи для Украины

Великобритания, Среда 06 декабря 2023 04:28
UA EN RU
Глава МИД Британии объявил о выделении пакета гуманитарной помощи для Украины Фото: Британия выделила пакет помощи для Украины (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи Украине в размере почти 37 млн фунтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.

Глава МИД Британии сегодня, 6 декабря, отправится в США, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. В преддверии своего визита Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи в размере 29 млн фунтов для нашего государства.

"Еще 7,75 млн фунтов на гуманитарную деятельность, которая будет сосредоточена на потребностях наиболее уязвимых слоев населения Украины, таких как женщины, девушки, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенные средства являются частью общей суммы гуманитарной помощи Великобритании Украине в размере 127 млн фунтов стерлингов на 2023-2024 годы.

Помощь Украине от Великобритании

Великобритания - один из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Украинские военные уже получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270, миллиарды фунтов финансовой помощи и многое другое.

Недавно издание The Times узнало, что Британия предоставила Украине ракеты Martlet, которые помогут защититься от дронов-камикадзе "Шахед".

Также Кэмерон недавно заявил, что Великобритания в 2024 году намерена сохранять уровень помощи Украине или даже увеличить его.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине Кэмерон
NEWS
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
DAILY
Федор Вениславский: Вручение повесток планируем по электронной почте и заказным письмом
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вручение повесток планируем по электронной почте и заказным письмом